«Эта идея пришла не от хорошей жизни. В регионах за Уралом полисом вообще не пользуются. Поэтому хотят стимулировать страховой рынок, который рушится и трещит по швам. Ситуация может решиться только путем кардинального изменения ценовой политики по страхованию. Полис ОСАГО должен стоить 1200 рублей, не больше. Нужно также вводить отдельные категории для тех, кто не нарушает. Плюс предлагаю учитывать доходы людей. Почему пенсионер должен платить как олигарх? Нужно вводить дифференцированную систему, делать категории не региональные, а по достатку. В Китае отработаны бесплатные полисы, например. Этот вопрос нам тоже нужно решать. А если ввести региональные полисы, вся Москва будет регистрироваться в Тульской области или еще где-нибудь. Не с того конца заходят в решении этой проблемы», - объяснил он.

Со своей стороны, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин также призвал учитывать опыт других стран.

«Во всех развитых странах есть очень простое правило – ведется файл водительской истории, в котором есть все нарушения, аварии. И все ставки по страховкам зависят от водительской истории. Если у вас гладкая история, ставка будет минимальная, а если за последний год накопились штрафы и аварии, то ставка будет высокой. Это гораздо тоньше все, какая разница, какой регион? Не надо изобретать велосипед. При нынешней цифровизации ввести этот файл по образцу Германии, США не будет сложно», - подытожил собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через сайты и мобильные приложения страховщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

