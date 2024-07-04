Госдума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт об увеличении понижающего коэффициента. В настоящее время он равен 85,47% денежного довольствия военнослужащих. После вступления принятого законопроекта в силу, он вырастет до 89,83%. Это произойдёт 1 октября 2024 года.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, согласно новым нормам «средний размер военной пенсии с учётом индексации составит 41 600 рублей».

Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, начиная с 1 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

