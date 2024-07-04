Госдума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт об увеличении понижающего коэффициента. В настоящее время он равен 85,47% денежного довольствия военнослужащих. После вступления принятого законопроекта в силу, он вырастет до 89,83%. Это произойдёт 1 октября 2024 года.
По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, согласно новым нормам «средний размер военной пенсии с учётом индексации составит 41 600 рублей».
Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, начиная с 1 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru