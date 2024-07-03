Аксаков назвал ошибочным решение о заморозке пенсионных накоплений
Решение о заморозке пенсионных накоплений было ошибочным. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.
По его словам, это решение привело к изменениям в законодательстве и созданию негосударственных пенсионных фондов, которые уже начали накапливать значительные суммы. Он подчеркнул необходимость рассмотреть возможность возвращения к предыдущим правилам, действовавшим до 2014 года.
При этом Аксаков добавил, что вопрос о возвращении к нормам, действовавшим до 2014 года, является предметом дискуссии. Он отметил, что существуют различные точки зрения и позиции, включая и ту, которую поддерживает министерство, ответственное за эту тему.
По его словам, на данный момент эта позиция склоняется к отрицательной, и работу в этом направлении необходимо продолжать, передает «Радиоточка НСН».
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