Госдума приняла закон о неприкосновенности для экс-президента РФ
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, вносящий поправки в закон о неприкосновенности для бывшего президента страны и членов его семьи», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, главу государства, прекратившего исполнение своих полномочий, нельзя «привлечь к уголовной или административной ответственности». Кроме того, экс-президента нельзя задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.
Неприкосновенность бывшего президента также распространяется на его имущество: жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы и багаж, переписку.
Лишить неприкосновенности бывшего президента РФ можно только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, что должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.
Окончательное решение о лишении неприкосновенности принимается Советом Федерации. Инициировать процедуру должны не менее трети депутатов Госдумы, после чего две трети сенаторов и депутатов должны проголосовать «за». При этом экс-президент, в отношении которого выдвинуто обвинение, вправе участвовать в рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты парламента.
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