Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие госзнака на авто

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за наличие таких устройств водителю будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, а также конфискация указанных устройств.

Кроме того, законопроект вводит лишение прав на аналогичный срок за повторное нарушение, а также за езду на транспорте вовсе без госзнаков.

Ранее московская компания «Системы автоматического управления и контроля» разработала инновационную RFID-метку для идентификации транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

