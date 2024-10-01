Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие госзнака на авто
Депутаты Госдума приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий усиление наказания за использование устройств, препятствующих идентификации государственного регистрационного знака автомобиля.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за наличие таких устройств водителю будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, а также конфискация указанных устройств.
Кроме того, законопроект вводит лишение прав на аналогичный срок за повторное нарушение, а также за езду на транспорте вовсе без госзнаков.
Ранее московская компания «Системы автоматического управления и контроля» разработала инновационную RFID-метку для идентификации транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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