Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие госзнака на авто

Депутаты Госдума приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий усиление наказания за использование устройств, препятствующих идентификации государственного регистрационного знака автомобиля.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за наличие таких устройств водителю будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, а также конфискация указанных устройств.

Кроме того, законопроект вводит лишение прав на аналогичный срок за повторное нарушение, а также за езду на транспорте вовсе без госзнаков.

Ранее московская компания «Системы автоматического управления и контроля» разработала инновационную RFID-метку для идентификации транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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