Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ

Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации. В базе будут значиться фамилия, имя, отчество человека, дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, указано гражданство, а также семейное положение.

Отвечать за ведение ресурса будет Федеральная налоговая служба. Она будет опираться на данные, которые имеются в её распоряжении, а также на информацию министерств внутренних дел, обороны, образования и науки, а также государственных внебюджетных фондов.