Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации. В базе будут значиться фамилия, имя, отчество человека, дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, указано гражданство, а также семейное положение.
Отвечать за ведение ресурса будет Федеральная налоговая служба. Она будет опираться на данные, которые имеются в её распоряжении, а также на информацию министерств внутренних дел, обороны, образования и науки, а также государственных внебюджетных фондов.
При этом, ФНС будет обязана обеспечить защиту всех наличествующих сведений. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а некоторые его положения— с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года.
По оценке разработчиков документа, он будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, а также сборов и других обязательных платежей.
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