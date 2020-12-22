Госдума приняла закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла закон о введении единого номера 112 для вызова любой экстренной службы.
Принятие закона оптимизирует работу системы вызова экстренных служб по единому номеру 112, а также разграничит полномочия в области развития и эксплуатации системы-112 региональными и федеральными органами исполнительной власти.
Соединение с оператором экстренной службы произойдет даже при отрицательном балансе, осуществить звонок можно будет без сим-карты.
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