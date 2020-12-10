«Система‑112» в Подмосковье начнёт работу через мессенджеры

Подмосковная «Система-112» в 2021 году начнёт оказание консультационной помощи через чат-боты и мессенджеры. Об этом сообщил начальник ГКУ МО «Центр-112» Алексей Вагутович в ходе пресс-конференции по подведению итогов работы «Системы-112» Московской области и планам её развития.

Руководитель «Центра-112» заявил, что центр планирует работать над развитием дополнительных каналов, увеличением количества способов обращения и количества экстренных служб, участвующих в информационном обмене с «Системой-112».

Кроме того, центр в ближайшее время внедрит в приложение «Системы-112» функцию отслеживания местонахождения автомобиля. В случае эвакуации транспорта пользователь сможет узнать, где находится автомобиль, и оперативно забрать его со штрафстоянки, отмечает «Радио 1».

Ещё одним новшеством в работе системы станет возможность оставаться на связи со специалистами скорой помощи и получать информацию о помощи пострадавшему, пока медики находятся в пути.

По словам замначальника Главного управления МЧС России по Московской области по антикризисному управлению Сергея Войны, в 2020 году в Подмосковье в несколько раз увеличилось количество вызовов на номер 112. С начала года было получено и обработано более 10 млн вызовов, а среднесуточный показатель поступивших вызовов увеличился на 39% по сравнению прошлым годом.

Кроме того, в текущем году удалось сократить на 10% среднее время реагирования экстренных оперативных служб, а также увеличить число спасённых.

Заместитель начальника отметил, что служба 112 продолжает работу в режиме повышенной готовности, выполняя все функции для обеспечения безопасности жителей и гостей региона.

«Система-112» предназначена для оказания экстренной помощи жителям и гостям Московской области при угрозах жизни и здоровью, несчастных случаях, нарушениях общественного порядка, различных происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Подмосковный центр функционирует круглосуточно, в его работе задействованы более 3,6 тысяч специалистов.

