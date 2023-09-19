Госдума приняла закон о дне присоединения к России новых регионов

В пресс-службе нижней палаты парламента напомнили, что документ был внесён на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что установление новой памятной даты все фракции поддержали единогласно.

«Жители этих регионов... выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», - заключил он.

Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

