Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в России, сообщает РИА Новости.

При этом, депутатами была отклонена поправка о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх по рекомендации комитета Госдумы по информационной политике.

Согласно нормативному акту, поиском информации с пропагандой в интернете займется Роскомнадзор.

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Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. В законе также прописан запрет на призыв к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Ранее в Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЛГБТДепутатыЗаконопроектГосдума
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