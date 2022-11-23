Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в России, сообщает РИА Новости.

При этом, депутатами была отклонена поправка о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх по рекомендации комитета Госдумы по информационной политике.

Согласно нормативному акту, поиском информации с пропагандой в интернете займется Роскомнадзор.