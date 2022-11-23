Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в России, сообщает РИА Новости.
При этом, депутатами была отклонена поправка о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх по рекомендации комитета Госдумы по информационной политике.
Согласно нормативному акту, поиском информации с пропагандой в интернете займется Роскомнадзор.
Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. В законе также прописан запрет на призыв к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
Ранее в Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru