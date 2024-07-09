Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, вводящий в России прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, минимальная ставка в 13% сохранится для доходов до 2,4 млн рублей в года. Максимальная ставка в 22% будет применяться к доходам, превышающим 50 млн рублей в год.
Отмечается, что повышенный НДФЛ не будет затрагивать денежное довольствие и прочие выплаты участникам СВО, а также северные надбавки к зарплатам.
Третье чтение пройдёт 10 июля.
Ранее зампредседателя Федерации независимых профсоюзов РФ Нина Кузьмина заявила, что россияне, получающие зарплату в размере МРОТ, должны иметь нулевую ставку НДФЛ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru