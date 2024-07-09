Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Согласно документу, минимальная ставка в 13% сохранится для доходов до 2,4 млн рублей в года. Максимальная ставка в 22% будет применяться к доходам, превышающим 50 млн рублей в год.

Отмечается, что повышенный НДФЛ не будет затрагивать денежное довольствие и прочие выплаты участникам СВО, а также северные надбавки к зарплатам.

Третье чтение пройдёт 10 июля.

Ранее зампредседателя Федерации независимых профсоюзов РФ Нина Кузьмина заявила, что россияне, получающие зарплату в размере МРОТ, должны иметь нулевую ставку НДФЛ, сообщает RT.

