Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответе на дискриминацию российских СМИ
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о «зеркальном» ответе на действия других стран против российских СМИ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ позволит Генпрокуратуре, в ответ на закрытие российских СМИ за рубежом, запрещать в России деятельность иностранных СМИ.
Также ведомство сможет признавать недействительной регистрацию любого СМИ за распространение «фейков и информации, дискредитирующих российские войска или связанной с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ».
Кроме того, сотрудники СМИ будут нести ответственность за перепечатку недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также содержащей призывы к санкциям или к организации и участию в несанкционированных акциях. Иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, чьи иностранные собственники объявили об уходе с российского рынка, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Турчак: Гибридная война против России не закончится завтра
- Госдума РФ одобрила в первом чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев
- Экс-президент Молдавии задержан по делу о коррупции
- Бербок выразила уверенность в скором принятии шестого пакета санкций против РФ
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответе на дискриминацию российских СМИ
- Госдума приняла проект о внешнем управлении в иностранных компаниях
- Россия запретила въезд 154 членам Палаты лордов британского парламента
- Басурин заявил, что силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку
- В Брянской и Курской областях продлили «желтый» уровень террористической опасности
- Суд отказался исключать Навального из списка экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru