Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответе на дискриминацию российских СМИ

Документ позволит Генпрокуратуре, в ответ на закрытие российских СМИ за рубежом, запрещать в России деятельность иностранных СМИ.

Также ведомство сможет признавать недействительной регистрацию любого СМИ за распространение «фейков и информации, дискредитирующих российские войска или связанной с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ».

Кроме того, сотрудники СМИ будут нести ответственность за перепечатку недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также содержащей призывы к санкциям или к организации и участию в несанкционированных акциях. Иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, чьи иностранные собственники объявили об уходе с российского рынка, сообщает RT.

