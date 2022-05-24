Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответе на дискриминацию российских СМИ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о «зеркальном» ответе на действия других стран против российских СМИ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Документ позволит Генпрокуратуре, в ответ на закрытие российских СМИ за рубежом, запрещать в России деятельность иностранных СМИ.

Также ведомство сможет признавать недействительной регистрацию любого СМИ за распространение «фейков и информации, дискредитирующих российские войска или связанной с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ».

Кроме того, сотрудники СМИ будут нести ответственность за перепечатку недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также содержащей призывы к санкциям или к организации и участию в несанкционированных акциях. Иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, чьи иностранные собственники объявили об уходе с российского рынка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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