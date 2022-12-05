Литва отказалась запрещать изучение русского языка в школах

Власти Литвы не последовали примеру Латвии и не приняли решение запретить изучение русского языка в школах. Об этом сообщил советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, русский язык исчезает «сам по себе», так как количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается.

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По его данным, за последний год на 8,6% уменьшилось число школьников изучать русский в качестве второго иностранного.

Ранее парламент Эстонии принял решение отклонить законопроект, запрещающий использование русского языка в общественном пространстве. Инициатива об использовании только государственного языка принадлежала консервативной народной партии. К эстонскому тексту было разрешено добавлять перевод на иностранный язык, «но не на русском языке», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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