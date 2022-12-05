Литва отказалась запрещать изучение русского языка в школах

Власти Литвы не последовали примеру Латвии и не приняли решение запретить изучение русского языка в школах. Об этом сообщил советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, русский язык исчезает «сам по себе», так как количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается.