Литва отказалась запрещать изучение русского языка в школах
Власти Литвы не последовали примеру Латвии и не приняли решение запретить изучение русского языка в школах. Об этом сообщил советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас, передает РИА Новости.
При этом, по его словам, русский язык исчезает «сам по себе», так как количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается.
По его данным, за последний год на 8,6% уменьшилось число школьников изучать русский в качестве второго иностранного.
Ранее парламент Эстонии принял решение отклонить законопроект, запрещающий использование русского языка в общественном пространстве. Инициатива об использовании только государственного языка принадлежала консервативной народной партии. К эстонскому тексту было разрешено добавлять перевод на иностранный язык, «но не на русском языке», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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