Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплате пенсий ополченцам ДНР и ЛНР

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий выплату получившим ранения в ходе боевых действий ополченцам ЛНР и ДНР двух пенсий: по старости или выслуге лет, а также по инвалидности. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил телеканал «Россия 24».

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Кроме того, российское правительство подготовило поправки ко второму чтению. Согласно им, пострадавшим на поле боя участникам добровольческих формирований будут выплачивать пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке. Этот подход уже предусмотрен для участников воинских формирований.

Кроме того, усовершенствуют выплату пенсионных накоплений погибших участников спецоперации России на Украине.

Ранее российское правительство выделило более 3,6 млрд рублей на ежемесячные социальные выплаты детям военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен во время специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияЗаконопроектВыплатыПенсииДНРЛНРМихаил Мишустин

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