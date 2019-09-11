Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников

В свою очередь, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов законопроекта Василий Пискарев добавил, что небезопасные полеты беспилотников в последнее время участились. Он напомнил, что запущенные без разрешения на полет дроны опасно сближались с вертолетами МЧС и Минобороны, которые занимались ликвидацией последствий ЧС в Иркутской области.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести системы мониторинга состояния дорожного покрытия в режиме реального времени. Об этом заявили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет». Собирать необходимую информацию планируется с помощью специальных видеосистем и датчиков, которые будут установлены на муниципальном транспорте и вдоль дорог. Также надзор за дорожным покрытием будет осуществляться с дронов и видеорегистраторов граждан, которые согласятся предоставлять видеопоток в облако для анализа.

