Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о полетах беспилотников. Как пишет «Интерфакс», документ, в частности, разрешает силовикам сбивать дроны во время массовых мероприятий. Как отмечают парламентарии, закон направлен на защиту жизни и здоровья граждан. Депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, который является одним из авторов документа, отмечает, что в мировой практике дроны активно используются для терактов, доставки оружия и взрывчатки, отмечают «Дни.ру».
В свою очередь, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов законопроекта Василий Пискарев добавил, что небезопасные полеты беспилотников в последнее время участились. Он напомнил, что запущенные без разрешения на полет дроны опасно сближались с вертолетами МЧС и Минобороны, которые занимались ликвидацией последствий ЧС в Иркутской области.
Ранее стало известно, что в России планируют ввести системы мониторинга состояния дорожного покрытия в режиме реального времени. Об этом заявили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет». Собирать необходимую информацию планируется с помощью специальных видеосистем и датчиков, которые будут установлены на муниципальном транспорте и вдоль дорог. Также надзор за дорожным покрытием будет осуществляться с дронов и видеорегистраторов граждан, которые согласятся предоставлять видеопоток в облако для анализа.
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