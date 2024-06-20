Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах для работающих родителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении «семейной налоговой выплаты», которая подразумевает выплату работающим родителям с двумя и более детьми, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Выплата будет зависеть от разницы между суммой уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, рассчитанного по доходу с учетом ставки 6% за тот же период.