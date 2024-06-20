Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах для работающих родителей
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении «семейной налоговой выплаты», которая подразумевает выплату работающим родителям с двумя и более детьми, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности.
Выплата будет зависеть от разницы между суммой уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, рассчитанного по доходу с учетом ставки 6% за тот же период.
Законом предлагается назначать выплаты гражданам России, проживающим на ее территории, если средний доход их семьи на одного человека составляет менее 1,5-кратного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.
Каждому родителю, усыновителю или опекуну двух и более детей до 23 лет предоставляется право на выплату. Дети в возрасте от 18 до 23 лет должны находиться на обучении. Также условием для получения выплаты является отсутствие задолженности по алиментам.
Заявление на назначение выплаты необходимо подать с 1 мая по 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ, передает «Радиоточка НСН».
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