Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов.

Авторами инициативы стали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.