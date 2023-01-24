Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов.

Авторами инициативы стали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

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Согласно документу, за подобное нарушение предусматриваются штрафы от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан, от 40 до 80 тысяч - для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, от 800 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц. Для юрлиц и ИП возможна также приостановка деятельности до 90 суток.

Дума в декабре приняла сопутствующий закон о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Такая информация признается запрещенной.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафыОружие
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