Госдума приняла в первом чтении проект о «периоде охлаждения» по кредитам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения» по кредитам, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Депутаты предлагают принудительную паузу, в течение которой не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.
Законодатели уверены, что дополнительное время позволит гражданам принять более взвешенное решение, а также отказаться от перевода, если речь идет о подозрительных операциях и мошеннических атаках.
Граждане будут недовольны, если ввести «паузу» для осуществления финансовых операций, в экстренных случаях банкам придется работать в ручном режиме, заявил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru