Госдума приняла в первом чтении проект о «периоде охлаждения» по кредитам

Законодатели уверены, что дополнительное время позволит гражданам принять более взвешенное решение, а также отказаться от перевода, если речь идет о подозрительных операциях и мошеннических атаках.

Граждане будут недовольны, если ввести «паузу» для осуществления финансовых операций, в экстренных случаях банкам придется работать в ручном режиме, заявил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов «Радиоточке НСН».

