Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Как пишет РИА Новости, он был сверстан с профицитом. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика застрахована от негативных сценариев на рынке углеводородов, поскольку в качестве базовой установлена цена на нефть в 42 доллара за баррель. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что устойчивость бюджетной системы значительно возросла

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году ВВП вырастет на 1,7%. В последующем рост ускорится до 3,1% в 2021 году и 3,2% в 2022 году. Инфляция прогнозируется на уровне 3% в 2020 году и 4% в последующие два года.

Добавим, второе чтение проект бюджета на 2020-2022 запланировано на 19 ноября, третье — на 21 ноября.