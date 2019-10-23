Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Как пишет РИА Новости, он был сверстан с профицитом. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика застрахована от негативных сценариев на рынке углеводородов, поскольку в качестве базовой установлена цена на нефть в 42 доллара за баррель. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что устойчивость бюджетной системы значительно возросла
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году ВВП вырастет на 1,7%. В последующем рост ускорится до 3,1% в 2021 году и 3,2% в 2022 году. Инфляция прогнозируется на уровне 3% в 2020 году и 4% в последующие два года.
Добавим, второе чтение проект бюджета на 2020-2022 запланировано на 19 ноября, третье — на 21 ноября.
Кстати, ранее министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российские власти предприняли необходимые меры для минимизации ущерба в случае обрушения цен на нефть.
Министр отметил, что текущие цены на нефть вполне устраивают Москву, а сама Россия стремится снизить зависимость от колебаний мировых цен на энергоносители. А накануне, как напоминает RT, Силуанов отметил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 5,4%.
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