Госдума приняла в I чтении закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Голикова: в Соцфонде хватит денег для индексации пенсий работающим пенсионерам

Инициатива была ранее поддержана правительством России и профильным комитетом Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

В 2016 году в России приостановили индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. По его словам, она затронет более 7,8 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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