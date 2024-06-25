Госдума приняла в I чтении закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
25 июня 202413:57
Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.
Инициатива была ранее поддержана правительством России и профильным комитетом Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
В 2016 году в России приостановили индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. По его словам, она затронет более 7,8 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru