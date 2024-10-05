Депутат Лантратова рассказала о создании проекта о запрете пропаганды квадроберства

«Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — отметила Лантратова.

Депутат считает, что дети-представители субкультуры квадроберов — «жертвы пропаганды», и отвечать за происходящее должны не родители, а те, кто навязывает вызывающую интерес к этому движению информацию. Как указала Лантратова, существуют целые сообщества, посвященные квадробике, «и это не так безобидно, как кажется».

