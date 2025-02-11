Госдума приняла проект закона о защите русского языка в первом чтении
Государственная дума проголосовала в первом чтении за проект закона о защите русского языка как государственного. Документ также направлен на сокращение использования иностранных слов в публичном пространстве, обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Проект, в частности, предполагает полное исключение слов на иностранном языке на вывесках, в рекламе, указателях, названиях жилых комплексов. Например, не будут допускаться такие слова как sale или shop. Перевод на другие языки будет разрешен исключительно только при условии соблюдения равнозначности содержания и оформления.
Для обеспечения выполнения положений проекта предусмотрено внесение изменений в ряд нормативных актов и законов, в том числе, «О рекламе», «О защите прав потребителей». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», положения об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке не будут затрагивать фирменные наименования, товарные знаки и т.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище
- Пентагон исключил отправку военных на Украину
- Пять автомобилей столкнулись в Москве
- Более 180 человек задержано в Италии в ходе масштабной операции против мафии
- Фицо пригрозил оставить без газа Украину
- В Госдуме призвали проверить информацию Росстата о дефиците учителей
- Российский научный фонд объявил конкурс «мегагрантов» в прикладных исследованиях
- Россияне назвали самые желанные подарки на 23 февраля и 8 Марта
- «Трактор» первым в Восточной конференции пробился в плей-офф КХЛ
- СМИ: Правоохранители задержали подростка за подготовку нападения на школу в Бурятии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru