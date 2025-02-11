Госдума приняла проект закона о защите русского языка в первом чтении

Проект, в частности, предполагает полное исключение слов на иностранном языке на вывесках, в рекламе, указателях, названиях жилых комплексов. Например, не будут допускаться такие слова как sale или shop. Перевод на другие языки будет разрешен исключительно только при условии соблюдения равнозначности содержания и оформления.

Для обеспечения выполнения положений проекта предусмотрено внесение изменений в ряд нормативных актов и законов, в том числе, «О рекламе», «О защите прав потребителей». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», положения об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке не будут затрагивать фирменные наименования, товарные знаки и т.

