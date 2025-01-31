Родителей мигрантов накажут за неудачные экзамены детей по русскому языку

Минпросвещения разработало проект, согласно которому мигрантов, чьи дети не сдали тест на знание русского языка и не поступили в школу, могут привлечь к административной ответственности, следует из проекта.

В случае, если иностранный гражданин не обеспечит обучение по русскому языку, его могут обязать пройти дополнительные курсы. В случае бездействия органы опеки уведомляют МВД и другие комиссии по делам несовершеннолетних.