Родителей мигрантов накажут за неудачные экзамены детей по русскому языку

Минпросвещения разработало проект, согласно которому мигрантов, чьи дети не сдали тест на знание русского языка и не поступили в школу, могут привлечь к административной ответственности, следует из проекта.

В случае, если иностранный гражданин не обеспечит обучение по русскому языку, его могут обязать пройти дополнительные курсы. В случае бездействия органы опеки уведомляют МВД и другие комиссии по делам несовершеннолетних.

Установлен уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в школы

Помимо этого, проект предусматривает, что ребенок, сдавший тест, может быть повторно экзаменован, если в процессе обучения появятся данные, что уровень его знания языка недостаточен для освоения образовательных программ.

В этом случае информация о таком ребенке будет направлена в территориальные органы МВД, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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