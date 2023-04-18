Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства РФ

Депутаты Госдумы приняли поправку к проекту закона «О гражданстве», которая предусматривает лишение приобретенного гражданства за действия, создающие угрозу безопасности России.

Как отмечает РИА Новости, поправка касается 22 статьи закона. В первом чтении депутаты проголосовали за лишение гражданства за терроризм, тяжкие преступления против государства и других причин.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправку к проекту закона о гражданстве, согласно которой заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ иностранцы смогут получить российский паспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

