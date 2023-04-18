Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм
Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
Так, за диверсии теперь предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы, сейчас в таком случае грозит до 15 лет. Также ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать преступника по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас до 10 лет).
Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы.
Ранее Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену, поправки вносятся в статью 275 УК РФ о государственной измене. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru