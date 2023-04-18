Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм

Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы.

Ранее Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену, поправки вносятся в статью 275 УК РФ о государственной измене. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, передает «Радиоточка НСН».

