Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм

Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

Так, за диверсии теперь предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы, сейчас в таком случае грозит до 15 лет. Также ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать преступника по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас до 10 лет).

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Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы.

Ранее Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену, поправки вносятся в статью 275 УК РФ о государственной измене. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТерроризмГосдума

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