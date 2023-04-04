В СПЧ предложили ужесточить наказание для женщин за терроризм

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов считает, что нужно ужесточить наказание для женщин за терроризм, сообщает РИА Новости.

«Очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного», - сказал Кабанов.

Он также указал, что в России нет и колоний, где женщины могли бы отбывать пожизненный срок.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-Бар» в центре произошел теракт. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Взрывчатку на встречу принесла Дарья Трепова. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:ЖенщиныТерактСПЧ

Горячие новости

Все новости

партнеры