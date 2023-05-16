В Госдуме исключили отправку в зону СВО призванных на военные сборы

Парламентарий указал, что плановые сборы проводятся ежегодно, и военнослужащие в запасе «отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».

На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в Вооруженных силах, Росгвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности, напоминает «Свободная пресса».

Ранее член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что проведение сборов для резервистов связано с появлением новых оружия и техники, эксплуатации которых необходимо обучиться, пишет Ura.ru.

