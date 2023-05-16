В Госдуме исключили отправку в зону СВО призванных на военные сборы
Призванных на военные сборы резервистов не будут направлять в зону специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».
Парламентарий указал, что плановые сборы проводятся ежегодно, и военнослужащие в запасе «отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».
На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в Вооруженных силах, Росгвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности, напоминает «Свободная пресса».
Ранее член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что проведение сборов для резервистов связано с появлением новых оружия и техники, эксплуатации которых необходимо обучиться, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru