В Госдуме исключили отправку в зону СВО призванных на военные сборы

Призванных на военные сборы резервистов не будут направлять в зону специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

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Парламентарий указал, что плановые сборы проводятся ежегодно, и военнослужащие в запасе «отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».

На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в Вооруженных силах, Росгвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности, напоминает «Свободная пресса».

Ранее член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что проведение сборов для резервистов связано с появлением новых оружия и техники, эксплуатации которых необходимо обучиться, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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