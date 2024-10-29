Госдума приняла четыре закона по противодействию незаконной миграции
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, организацию незаконной миграции отнесли к особо тяжким преступлениям. Наказание составит от от восьми до 15 лет лишения свободы, штраф от трёх млн до пяти млн рублей и запрет занимать определённые должности на срок до 10 лет.
Также незаконное нахождение на территории России в случае совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством.
Кроме того, принятые законы вводят запрет для посредников принимать участие в организации и приёме экзаменов у мигрантов, и предусматривают внесудебную блокировку интернет-ресурсов с предложениями незаконных услуг мигрантам, в том числе в реализации поддельных документов.
«Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в Туле задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru