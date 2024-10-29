Госдума приняла четыре закона по противодействию незаконной миграции

В частности, организацию незаконной миграции отнесли к особо тяжким преступлениям. Наказание составит от от восьми до 15 лет лишения свободы, штраф от трёх млн до пяти млн рублей и запрет занимать определённые должности на срок до 10 лет.

Также незаконное нахождение на территории России в случае совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством.

Кроме того, принятые законы вводят запрет для посредников принимать участие в организации и приёме экзаменов у мигрантов, и предусматривают внесудебную блокировку интернет-ресурсов с предложениями незаконных услуг мигрантам, в том числе в реализации поддельных документов.

«Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Туле задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

