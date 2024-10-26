Володин: В ноябре в РФ начнут действовать законы об ужесточении миграции и иноагентах

С ноября в России начнут действовать законы об ужесточении миграции и иностранных агентах. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 7 ноября в силу вступает закон, который ужесточает правила въезда мигрантов в РФ. Согласно документу, информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, можно использовать для установления личности. К тому же нововведения помогут исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в государственных системах, а также определять и не впускать в страну тех, кто уже нарушал российские законы.

«Неразбериха» и помощь Интерполу: Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

Между тем, с 21 ноября решения о приеме в гражданство России будут недействительными без присяги. До этого момента, те, кого приняли в гражданство, обязаны ее предоставить.

При этом с 11 ноября досрочно прекратят полномочия иноагентов в органах власти. Также с 1 ноября Роскомнадзор обязан будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Для попадания в список владельцам необходимо предоставить сведения о себе и «не распространять запрещенную информацию».

Ранее первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью НСН заявил, что инициативы о визах для жителей стран Средней Азии и запрете на въезд семьям мигрантов в РФ противоречат положениям договора о ЕАЭС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИноагентыМигрантыЗаконГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры