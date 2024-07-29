Госдума предложила увеличить срок службы в армии для новых граждан России
Условием приёма в российское гражданство может стать постановка на воинский учёт. Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, об этом заявил спикер Вячеслав Володин.
Отмечается, что он поручил зампредседателя Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, первому замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрию Вяткину и председателю Комитета по инфорполитике Александру Хинштейну подготовить соответствующую инициативу.
Кроме того, в Госдуме предложили усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами РФ, обсудить увеличение для них срока прохождения службы в армии до двух лет, а также повышение призывного возраста.
«Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии», - говорится в сообщении.
Ранее глава Следственного комитета РФ предложил лишать мигрантов российского гражданства в случае обнаружения факта приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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