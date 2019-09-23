Госдума предложила изолировать воров в законе в СИЗО
На рассмотрение Госдумы внесены законопроекты об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания. Как отмечает ТАСС, авторы инициативы напоминают, что согласно действующему законодательству, в местах лишения свободы отдельно содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы, подчёркивает АГН Москва.
К этой категории относятся маньяки и террористы, напомнил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев Пискарев. Как пишут Известия, по его мнению, не менее опасны для общества и лидеры ОПС.
В июле НСН писала, что в Подмосковье задержан «вор в законе» Олег Шишканов. Об этом заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что Шишканова, известного по прозвищу «Шишкан», заподозрили в причастности к похищению и убийству депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родственников в 2012 году. Помимо этого, его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Источник отмечает, что Шишканов был задержан на собственной даче в Раменском. Кроме того сообщается, что в Люберцах одновременно задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года, подчёркивает «Подмосковье Сегодня».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене