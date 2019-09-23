Госдума предложила изолировать воров в законе в СИЗО

На рассмотрение Госдумы внесены законопроекты об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания. Как отмечает ТАСС, авторы инициативы напоминают, что согласно действующему законодательству, в местах лишения свободы отдельно содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы, подчёркивает АГН Москва.

К этой категории относятся маньяки и террористы, напомнил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев Пискарев. Как пишут Известия, по его мнению, не менее опасны для общества и лидеры ОПС.