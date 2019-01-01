В России произошел первый арест за лидерство в ОПГ

В Томске суд арестовал на два месяца криминального авторитета за лидерство в организованной преступной группировке. Об этом сообщает RT со ссылкой на местное управление МВД РФ.

Отметим, арест по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая в апреле появилась в Уголовном кодексе, произошёл впервые.

При этом имя арестованного неизвестно. В пресс-релизе областного УМВД его называют «вором в законе», передаёт Ura.ru.

Ранее экс-генпрокурор и бывший сиделец в эфире НСН поспорили о новом законе по ОПГ.



