Госдума предлагает обязать круг мигрантов сдавать устный экзамен по русскому языку
Депутаты Госдумы предложили обязать мигрантов, работающих в сферах, где требуется знание русского языка, сдавать экзамен по русскому языку в устной форме, говорится в проекте обращения Госдумы к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции.
Депутаты предлагают расширить требование о сдаче экзамена в устной форме и включить в нее наряду с представлением иностранного гражданина с демонстрацией документа, удостоверяющего личность, видеозапись его устных ответов на вопросы, направленные на уточнение сведений о нем и целях его пребывания в РФ.
Ранее стало известно, что в России стоимость экзаменов, необходимых для получения гражданства, временного проживания и разрешения на работу, может быть установлена на уровне 2 950 рублей, 5 900 рублей и 3 800 рублей соответственно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru