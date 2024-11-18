Госдума предлагает обязать круг мигрантов сдавать устный экзамен по русскому языку

Депутаты предлагают расширить требование о сдаче экзамена в устной форме и включить в нее наряду с представлением иностранного гражданина с демонстрацией документа, удостоверяющего личность, видеозапись его устных ответов на вопросы, направленные на уточнение сведений о нем и целях его пребывания в РФ.

Ранее стало известно, что в России стоимость экзаменов, необходимых для получения гражданства, временного проживания и разрешения на работу, может быть установлена на уровне 2 950 рублей, 5 900 рублей и 3 800 рублей соответственно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



