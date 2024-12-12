Госдума повысила штрафы за некоторые нарушения ПДД

В частности, штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора и непристёгнутый ремень увеличатся с одной до полутора тысяч рублей.

Превышение скорости обойдётся нарушителю в сумму от 750 до 7 500 тысячи рублей в зависимости от порогового значения. Сейчас минимум составляет 500 рублей, а максимум - 5 000 рублей.

Штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования вырастет с 30 000 до 45 000 рублей.

«Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления (а не 20, как сейчас), но «скидка» составит уже не 50%, а 25%», - говорится в сообщении.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев пояснил, что размер многих штрафов не менялся более десяти лет, а уровень жизни и цены, при этом, выросли, сообщает RT.