Госдума попросила предоставить гражданство РФ сербскому добровольцу Крнетичу

Он отметил, что Россия не имеет права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают страну. По словам Хинштейна, Крнетич в прошлом году получил ранение под Артемовском, а через полгода подписал новый контракт.

В марте Стефан Крнетич подал документы на получение гражданства РФ, поскольку на родине ему грозит 25 лет лишения свободы. В Сербии действует запрет на «наемничество», передает «Радиоточка НСН».

