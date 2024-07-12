Госдума попросила предоставить гражданство РФ сербскому добровольцу Крнетичу

Государственная Дума направила запросы для предоставления российского гражданства добровольцу из Сербии Стефану Крнетичу, который воюет на российской стороне в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что Россия не имеет права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают страну. По словам Хинштейна, Крнетич в прошлом году получил ранение под Артемовском, а через полгода подписал новый контракт.

В марте Стефан Крнетич подал документы на получение гражданства РФ, поскольку на родине ему грозит 25 лет лишения свободы. В Сербии действует запрет на «наемничество», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Гражданство РФГосдума

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