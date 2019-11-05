Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», который обязывать предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российские программные приложения. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что их перечень должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что нововведения будут касаться смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «смарт-ТВ».

Авторы инициативы подчёркивают, что проект закона должен защитить интересы российских интернет-компаний и поставить их в один ряд с крупными иностранными корпорациями. Об этом заявил член профильного комитета по экономической политике Алексей Канаев. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.