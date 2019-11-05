Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», который обязывать предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российские программные приложения. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что их перечень должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что нововведения будут касаться смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «смарт-ТВ».
Авторы инициативы подчёркивают, что проект закона должен защитить интересы российских интернет-компаний и поставить их в один ряд с крупными иностранными корпорациями. Об этом заявил член профильного комитета по экономической политике Алексей Канаев. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.
В феврале НСН писала, что в госструктурах страны к 2024 году доля закупаемого или арендуемого российского программного обеспечения (ПО) должна превысить 90 процентов. Такая задача задекларирована в национальном проекте «Цифровая экономика». Одновременно госучреждения должны будут закупать к тому же моменту свыше 70 процентов российского ПО. Государство выделяет на реализацию этих планов в течение пяти следующих лет 1,634 трлн руб. Однако, разработчики российского софта опасаются, что в ближайшие полгода не успеют создать альтернативу продуктам, которые базируются только на иностранных платформах.
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в беседе НСН оценила реалистичность задач, поставленных в нацпроекте «Цифровая экономика».
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