Госдума одобрила налоговый вычет за занятия спортом
Депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что налоговые вычеты стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни. По его словам, в России уже есть вычеты по НДФЛ «на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей».
«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан», - резюмировал спикер.
Предполагается, что налоговый вычет за занятия спортом будет предоставляться на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей из соответствующего списка. Этот перечень сформирует Минспорта РФ на основании данных от регионов. Порядок ведения такого списка определит правительство.
В случае окончательного принятия закона, вычет на физкультурно-оздоровительные услуги будет предоставляться с января 2022 года. Его размер не должен будет превышать 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Для получения вычета потребуется подтвердить фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, предоставив в налоговую копию договора и кассовый чек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru