Госдума одобрила налоговый вычет за занятия спортом

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что налоговые вычеты стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни. По его словам, в России уже есть вычеты по НДФЛ «на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей».

«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан», - резюмировал спикер.

Предполагается, что налоговый вычет за занятия спортом будет предоставляться на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей из соответствующего списка. Этот перечень сформирует Минспорта РФ на основании данных от регионов. Порядок ведения такого списка определит правительство.

В случае окончательного принятия закона, вычет на физкультурно-оздоровительные услуги будет предоставляться с января 2022 года. Его размер не должен будет превышать 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Для получения вычета потребуется подтвердить фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, предоставив в налоговую копию договора и кассовый чек.

