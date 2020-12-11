Госдума поддержала ввод штрафов за разглашение персональных данных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за разглашение «информации ограниченного доступа», сообщает РИА Новости.

Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают размер штрафов за разглашение коммерческой или банковской тайны, тайны усыновления или завещания, адвокатской тайны и т.д., в том числе персональных данных граждан.

Согласно инициативе, за разглашение «информации ограниченного доступа» граждан предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, а должностных лиц - на сумму до 50 тысяч рублей. В настоящее время за разглашение наказывают на сумму до одной тысячи и до пяти тысяч рублей, соответственно.

Законопроект, авторами которого являются депутаты Госдумы Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин, ранее был поддержан правительством РФ.

Ранее московские власти подтвердили утечку личных данных москвичей, которые переболели коронавирусом. Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что причиной утечки стал человеческий фактор.

