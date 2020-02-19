В Госдуме одобрили проект о допустимом весе посылок для заключённых

19 февраля 202019:34

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий конкретный вес для посылок и передач заключенным. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что, согласно документу, максимальный вес одной передачи или посылки не должен превышать 20-ти килограммов, а одной бандероли – пяти.

Как пояснили во ФСИН, у сотрудников исправительных учреждений возникают трудности при принятии и хранении посылок весом более 20 килограммов без специального технического оборудования.

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Между тем, ранее НСН писала, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил о желании освоить в колонии профессии кочегара и электрика. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что также Захарченко рассказал, что научился шить штрафном изоляторе. Тем не менее, он не может заниматься этим «ремеслом» из-за сильной аллергии.

Напомним, Дмитрий Захарченко отбывает наказание в мордовской колонии № 5 — это учреждение занимается «перевоспитанием» экс-сотрудников МВД и прокуратуры.

А в начале января стало известно, что операторов связи обяжут отключать при необходимости сотовую связь в тюрьмах. Такой проект закона внесен в Госдуму. Согласно ему, сотовые операторы должны будут прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы, передает ТАСС.

Один из авторов инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что осужденные по телефону нередко координируют действия членов преступных группировок, а также занимаются разного рода мошенничеством.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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