Госдума планирует принять закон об индексации пенсий до конца января
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал важным законопроект об индексации пенсий на 8,6%, сообщает ТАСС.
По его словам, депутаты намерены рассмотреть документ во втором и третьем чтениях до конца января.
«Нам до конца января нужно принять очень важный законопроект... провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции», - заявил он.
Рассказывая об основных планах Госдумы на весеннюю сессию Жуков добавил, что парламентарии также намерены рассмотреть законопроекты о единой системе публичной власти и о гражданстве в РФ.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Бибикова заявила, что после индексации размер пенсии в среднем увеличится на 1 400 рублей, но если сейчас выплата выше среднего, то и прибавка будет больше, сообщают «Невские новости».
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