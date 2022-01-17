Госдума планирует принять закон об индексации пенсий до конца января

По его словам, депутаты намерены рассмотреть документ во втором и третьем чтениях до конца января.

«Нам до конца января нужно принять очень важный законопроект... провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции», - заявил он.

Рассказывая об основных планах Госдумы на весеннюю сессию Жуков добавил, что парламентарии также намерены рассмотреть законопроекты о единой системе публичной власти и о гражданстве в РФ.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Бибикова заявила, что после индексации размер пенсии в среднем увеличится на 1 400 рублей, но если сейчас выплата выше среднего, то и прибавка будет больше, сообщают «Невские новости».

