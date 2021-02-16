Госдума отозвала законопроект о декриминализации участия в несанкционированных акциях

Законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах вернули его автору, депутата от КПРФ Сергею Шаргунову, пояснив решение отсутствием обязательного отзыва правительства на документ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Законодательные инициативы о поправках в УК должны сопровождаться отзывами правительства и Верховного суда с июля 2015 года, согласно ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации».

Ужесточение наказания за неоднократное участие в несанкционированных акциях появилось летом 2014 года в виде статьи 212.1 УК. Санкции по этой статье предусматривают штраф до миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо пять лет принудительных работ или лишения свободы на тот же срок. Уголовно наказуемым считается более двух административных правонарушений по статье 20.2 КоАП в течение 180 дней.

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Шаргунов в законопроекте предлагает снизить размеры штрафа, установив их на уровне от 100 до 500 тысяч рублей и сократить максимальный срок лишения свободы с пяти до трех лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовный КодексЗаконопроектМитингГосдума
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