Госдума отменила обязательный техосмотр для личного транспорта

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра (ТО) автомобилей, используемых для собственных нужд, передает ТАСС.

За и против. Автоэксперты высказались об отмене техосмотра

Так, проходить ТО должны будут владельцы легковых авто и мотоциклов старше четырех лет в случае продажи и регистрации транспортного средства. Техосмотр предстоит личному транспорту при внесении изменений в конструкцию и в случаях, предусмотренных российским законодательством и актами Евразийского экономического союза. Кроме того, законопроект предусматривает отказ от штрафа за отсутствие диагностической карты.

Обязательный техосмотр сохранится для такси и других используемых для перевозки пассажиров видов транспорта, а также для личных автомобилей, которые применяются в служебных целях, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗаконопроектТехосмотрГосдума
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