Госдума отменила обязательный техосмотр для личного транспорта

Так, проходить ТО должны будут владельцы легковых авто и мотоциклов старше четырех лет в случае продажи и регистрации транспортного средства. Техосмотр предстоит личному транспорту при внесении изменений в конструкцию и в случаях, предусмотренных российским законодательством и актами Евразийского экономического союза. Кроме того, законопроект предусматривает отказ от штрафа за отсутствие диагностической карты.

Обязательный техосмотр сохранится для такси и других используемых для перевозки пассажиров видов транспорта, а также для личных автомобилей, которые применяются в служебных целях, пишет RT.

