Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании
Государственная дума приняла закон о фактической отмене дня тишины перед выборами при многодневном голосовании. Он определяет, что предвыборная агитация в этом случае завершается в ноль часов первого дня голосования по местному времени. Документ рассмотрен и принят за один раз сразу во втором и третьем чтениях.
Уточняется, что агитация перед выборами и референдумом в дни голосования запрещена, передает RT. Ещё одно положение закона даёт возможность в течение пяти суток обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были приняты в ответ на оспаривание действий нижестоящих избиркомов, оставивших жалобу без удовлетворения.
Речь идёт о спорном отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, в том числе и по одномандатным избирательным округам, уточняет РЕН ТВ.
Документ также сокращает до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии по тем же вопросам. Рассмотрение жалобы сокращено с десяти до семи дней.
Кроме того, закон устанавливает, что решение избирательной комиссии о регистрации не может быть отменено судом в связи с выявлением недочётов в поданных документах в том случае, если избирком заблаговременно не оповестил кандидата об этих нарушениях.
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