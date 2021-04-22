Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании

Государственная дума приняла закон о фактической отмене дня тишины перед выборами при многодневном голосовании. Он определяет, что предвыборная агитация в этом случае завершается в ноль часов первого дня голосования по местному времени. Документ рассмотрен и принят за один раз сразу во втором и третьем чтениях.

Уточняется, что агитация перед выборами и референдумом в дни голосования запрещена, передает RT. Ещё одно положение закона даёт возможность в течение пяти суток обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были приняты в ответ на оспаривание действий нижестоящих избиркомов, оставивших жалобу без удовлетворения.

Речь идёт о спорном отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, в том числе и по одномандатным избирательным округам, уточняет РЕН ТВ.