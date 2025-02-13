Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках и у подъездов
Госдума отказалась поддержать предложенный депутатами от ЛДПР запрет курения на остановках общественного транспорта и у подъездов домов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, в комитете Госдумы по охране здоровья указали, что в пояснительной записке отсутствуют данные о недостаточной эффективности уже существующих действующих запретов курения «на отдельных территориях».
Также отмечается, что местные власти имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения, как в отдельных общественных местах, так и в помещениях.
«В правоприменительной практике... дополнительные запреты могут привести к трудностям в связи с определением границ участков местности, где курение запрещено», - указано в заключении комитета.
Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заявила «Радиоточке НСН», что крильщики являются плохим примером для подрастающего поколения, однако запрет употребления табака или курения вейпов на улице не решит проблему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru