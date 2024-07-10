Госдума отклонила законопроект о продаже алкоголя только в спецмагазинах

Авторы инициативы указывали, что принятие закона позволит исключить спонтанное приобретение алкоголя, а также снизить его потребление и эффективнее бороться с продажей спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

В комитете Госдумы по экономической политике заявили, что запрет продажи алкоголя с прочими продовольственными товарами может привести к перепрофилированию магазинов у дома из продуктовых в алкогольные.

Также в комитете указали, что подобные ограничения могут привести «к увеличению оборота нелегального алкоголя, росту самогоноварения и отравлений суррогатом».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам устанавливать дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

