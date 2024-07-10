Госдума отклонила законопроект о продаже алкоголя только в спецмагазинах
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий розничную торговлю алкогольной продукцией в РФ только в специализированных магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы указывали, что принятие закона позволит исключить спонтанное приобретение алкоголя, а также снизить его потребление и эффективнее бороться с продажей спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
В комитете Госдумы по экономической политике заявили, что запрет продажи алкоголя с прочими продовольственными товарами может привести к перепрофилированию магазинов у дома из продуктовых в алкогольные.
Также в комитете указали, что подобные ограничения могут привести «к увеличению оборота нелегального алкоголя, росту самогоноварения и отравлений суррогатом».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам устанавливать дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru