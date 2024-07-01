В России арестовали заводы водочного магната Шефлера

Спирт с завода в Тамбовской области поступал на предприятие в Латвии, где выпускали водку «Stolichnaya», «Moskovskaya», «Казначейская», «Кремлевская» и «Рижский черный бальзам».

Судом был также наложен арест на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК», владельцем которых тоже является Шефлер.

Ранее стало известно, что права на 18 алкогольных брендов, включая водку «Moskovskaya» и «Stolichnaya», были проданы единым лотом за €1,6 млн на аукционе в Гааге в Нидерландах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

