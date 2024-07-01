В России арестовали заводы водочного магната Шефлера

Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры 26 июня арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» предпринимателя Юрия Шефлера. Об этом сообщил РБК со ссылкой на базу данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

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Спирт с завода в Тамбовской области поступал на предприятие в Латвии, где выпускали водку «Stolichnaya», «Moskovskaya», «Казначейская», «Кремлевская» и «Рижский черный бальзам».

Судом был также наложен арест на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК», владельцем которых тоже является Шефлер.

Ранее стало известно, что права на 18 алкогольных брендов, включая водку «Moskovskaya» и «Stolichnaya», были проданы единым лотом за €1,6 млн на аукционе в Гааге в Нидерландах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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