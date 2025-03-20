Госдума отклонила законопроект о депремировании работников
Депутаты Госдумы отказались поддержать предложение ЛДПР о закреплении в Трудовом кодексе понятия «депремирование».
Согласно инициативе либерал-демократов, депремирование - это невыплата или уменьшение поощрительной части заработной платы. Прибегать к такой мере только при наличии основания в соответствии с трудовым законодательством.
Авторы законопроекта также указали, что при депремировании уменьшение зарплаты не должно превышать 20%.
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов указали, что при вводе понятия «депремирование» автоматически будет устанавливаться право работника на получение премии.
«Это создаст противоречие с действующим подходом и увеличит риск возникновения трудовых споров», - заключили в комитете.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Чуть-чуть сказки»: Познер объяснил любовь россиянок к турецким сериалам
- Госдума отклонила законопроект о депремировании работников
- Умер поэт Вадим Жук
- Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО
- Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков намерен заняться мясопереработкой
- В Курске прошёл третий урок Открытого Русского космоса
- Зеленский: Встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой
- Посол КНР в РФ: От «тарифной войны» США пострадают сами американцы
- Финансовый аналитик рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 солдат и танк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru