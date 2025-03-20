Госдума отклонила законопроект о депремировании работников

Депутаты Госдумы отказались поддержать предложение ЛДПР о закреплении в Трудовом кодексе понятия «депремирование».

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Согласно инициативе либерал-демократов, депремирование - это невыплата или уменьшение поощрительной части заработной платы. Прибегать к такой мере только при наличии основания в соответствии с трудовым законодательством.

Авторы законопроекта также указали, что при депремировании уменьшение зарплаты не должно превышать 20%.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов указали, что при вводе понятия «депремирование» автоматически будет устанавливаться право работника на получение премии.

«Это создаст противоречие с действующим подходом и увеличит риск возникновения трудовых споров», - заключили в комитете.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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