Родители в России хотят, чтобы дети зарабатывали от 200 тысяч рублей в месяц
Согласно результатам исследования, проведенного группой Ренессанс Страхование и платформой hh.ru, большинству родителей в России хотелось бы, чтобы их дети зарабатывали в месяц около 200 тысяч рублей, сообщает «Газета.Ru». В опросе приняли участие более 1500 родителей из крупных городов, медианный доход, который они считают желаемым, составил 200 тысяч рублей.
Лишь 7% опрошенных удовлетворены доходом детей в размере от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. 21% хотят, чтобы их дети зарабатывали 100-150 тысяч рублей, а 23% — 150-200 тысяч рублей. 18% респондентов рассчитывают на доход в 200-300 тысяч рублей, 13% — на 300-500 тысяч рублей, 8% — 500 тысяч рублей и более. Каждый десятый надеется, что доход его ребенка превысит 1 миллион рублей в месяц.
Жители Москвы (67%), Башкортостана (63%), Санкт-Петербурга (60%), Московской области (59%) и Челябинской области (55%) чаще всего указывают суммы в 200 тысяч рублей и выше. В то время как жители Свердловской (36%), Нижегородской (35%) и Татарстана (32%) реже выражают такие ожидания.
Однако большинство участников опроса (50%) считают, что при выборе профессии важнее всего, чтобы она нравилась, а не приносила высокую зарплату. 26% полагают, что профессия должна позволять самореализоваться, и лишь 19% ставят деньги на первое место, передает «Радиоточка НСН».
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