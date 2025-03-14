Родители в России хотят, чтобы дети зарабатывали от 200 тысяч рублей в месяц

Согласно результатам исследования, проведенного группой Ренессанс Страхование и платформой hh.ru, большинству родителей в России хотелось бы, чтобы их дети зарабатывали в месяц около 200 тысяч рублей, сообщает «Газета.Ru». В опросе приняли участие более 1500 родителей из крупных городов, медианный доход, который они считают желаемым, составил 200 тысяч рублей.

Лишь 7% опрошенных удовлетворены доходом детей в размере от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. 21% хотят, чтобы их дети зарабатывали 100-150 тысяч рублей, а 23% — 150-200 тысяч рублей. 18% респондентов рассчитывают на доход в 200-300 тысяч рублей, 13% — на 300-500 тысяч рублей, 8% — 500 тысяч рублей и более. Каждый десятый надеется, что доход его ребенка превысит 1 миллион рублей в месяц.