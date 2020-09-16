Госдума отклонила проект Дегтярёва о юлианском календаре

Государственная дума не стала рассматривать проект закона о переходе страны на юлианский календарь, предложенный депутатами от фракции ЛДПР ещё три года назад. Отрицательное заключение на инициативу дал профильный комитет по охране здоровья.

Как завил на пленарном заседании член комитета Николай Герасименко, переход на юлианский календарь потребует огромных затрат с абсолютным отсутствием какой-либо пользы от этого, передает ТАСС. Среди авторов законопроекта значился депутат Михаил Дегтярев, который сейчас назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Разработчики напоминали, что Россия перешла на григорианский календарь вскоре после революции - 6 января 1918 года, после чего приходится все предыдущие события обозначать двойной датой. Они также ссылались на мнение ученых о несовершенстве и григорианского календаря.

Отличие двух летоисчислений заключается в периодичности наступления високосных годов. В XX и XXI столетиях различие между этими календарями составляет 13 дней, к XXII веку она достигнет 14.

