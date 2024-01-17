В Госдуме не поддержали проект о выплате 10000 рублей молодоженам

Согласно инициативе, предложением была поддержка россиян в возрасте до 35 лет, кто впервые вступает в брак.

Председатель комитета Нина Останина выразила мнение, что молодоженов следует поддерживать более глобально, и нужны более комплексные меры, а не просто выплата в 10 тысяч рублей.

