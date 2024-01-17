В Госдуме не поддержали проект о выплате 10000 рублей молодоженам
17 января 202411:16
Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР, согласно которому молодожены смогли бы получить выплату в размере 10000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно инициативе, предложением была поддержка россиян в возрасте до 35 лет, кто впервые вступает в брак.
Председатель комитета Нина Останина выразила мнение, что молодоженов следует поддерживать более глобально, и нужны более комплексные меры, а не просто выплата в 10 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru