В Госдуме не поддержали проект о выплате 10000 рублей молодоженам

Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР, согласно которому молодожены смогли бы получить выплату в размере 10000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно инициативе, предложением была поддержка россиян в возрасте до 35 лет, кто впервые вступает в брак.

Председатель комитета Нина Останина выразила мнение, что молодоженов следует поддерживать более глобально, и нужны более комплексные меры, а не просто выплата в 10 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ГосдумаСемья

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